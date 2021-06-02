المفوضية الأوروبية تعتزم اقتراض ‭‭80‬‬ مليار يورو

تعتزم المفوضية الأوروبية اقتراض ‭‭80‬‬ مليار يورو هذا العام في سندات طويلة الأجل لتمويل خطة الاتحاد الأوروبي للتعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا.

وذكرت المفوضية، أن الاقتراض يضاف إليه أذون قصيرة الأجل للاتحاد الأوروبي، بعشرات المليارات من اليورو، لتغطية متطلبات التمويل المتبقية، مشيرة إلى أنها ستُحدّث خطة التمويل في سبتمبر المقبل.

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وأكدت المفوضية أنها ستقترض في المتوسط ​، نحو 150 مليار يورو سنويا، بين منتصف ‭‭2021‬‬ و‭‭2026‬‬، ما سيجعل الاتحاد الأوروبي أحد أكبر جهات الإصدار باليورو.