هذه أسباب إلغاء إنفستكورب إدراجها في بورصة البحرين

قال الشريك الإداري للثروات الخاصة لدى إنفستكورب، يوسف اليوسف، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، إن قرار إلغاء إدراج شركة إنفستكورب في بورصة البحرين جاء عبر التصويت بالإجماع من 85% من المساهمين لتحويل الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة.

وأضاف أن القرار جاء بسبب عدة عوامل منها تعزيز خطط النمو ورفع الأصول من 35 مليار دولار إلى 50 مليار دولار على مدى السنوات القادمة، والتحول لشركة مقفلة، يعطي مرونة وحرية أكبر في التركيز على تنفيذ خطط العمل، بالإضافة إلى تحرير جزء من السيولة الموجودة بميزانية الشركة لعمل صفقات أكبر وتعزيز حضور الشركة في الأسواق العالمية.

مادة اعلانية

أعلنت شركة إنفستكورب، اليوم الأربعاء، عن عزمها إلغاء إدراجها في بورصة البحرين بعد سنوات طويلة على إدراجها.