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أداء قياسي للقطاع الخاص السعودي في مايو

اقتصاد السعودية

أداء قياسي للقطاع الخاص السعودي في مايو

زيادة الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ 4 أشهر

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دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تحسن مناخ الأعمال في السعودية بأسرع وتيرة منذ أكثر من ثلاث سنوات في مايو، بدعم من مزيد من التخفيف في القيود المتعلقة بجائحة كوفيد-19.

وارتفع مؤشر IHS Markit لمديري المشتريات في المملكة، الذي يقيس أداء القطاع غير النفطي، إلى أعلى مستوى منذ يناير، مدعومًا بزيادة الأعمال الجديدة جنبًا إلى جنب مع زيادة في طلبيات التصدير. وكانت وتيرة التوسع هي الأسرع منذ ديسمبر 2017.

كما حققت العمالة في أكبر اقتصاد في العالم العربي ارتفاعا طفيفا الشهر الماضي، مع قيام بعض شركات القطاع الخاص بتوسيع قدرتها التوظيفية.

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