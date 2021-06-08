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عطل مفاجئ يصيب مواقع ومنصات استثمار حول العالم

اقتصاد

عطل مفاجئ يصيب مواقع ومنصات استثمار حول العالم

بسبب مشكلة فنية لدى شركة "فاستلي" الأميركية لخدمات الحوسبة السحابية

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دبي - العربية.نت

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تعطل العديد من مواقع الإنترنت في العالم صباح اليوم الثلاثاء بينها مواقع وسائل إعلام كبرى مثل سي إن إن الأميركية ولو موند الفرنسية وبعض مواقع أمازون، ومنصات استثمارية منها منصة “ريدت”.

كما تعطل عمل عدد من المواقع الإخبارية العالمية كالغارديان ونيويورك تايمز، وتعطل عمل الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية، وقالت مراسلة "العربية" إن تطبيق بلومبيرغ من بين مواقع الإنترنت التي تعطلت.

فيما ذكرت وكالة أسوشييتد برس أن مشكلة فنية لدى شركة "فاستلي" الأميركية لخدمات الحوسبة السحابية تسببت في عطل مواقع الإنترنت حول العالم، وأعلنت الشركة لاحقاً عن إصلاح العطل وعودة المواقع حول العالم للعمل تدريجياً.

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