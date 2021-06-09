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هل تخرج شركة داماك العقارية من سوق دبي المالي؟

سوق دبي

هل تخرج شركة داماك العقارية من سوق دبي المالي؟

أدرجت الشركة في سوق دبي المالي خلال يناير عام 2015

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دبي - العربية.نت

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بعد أشهر من نفي شركة داماك العقارية وجود أي عرض أو مناقشات مع شركة MAPLE للاستثمار للاستحواذ عليها، قدمت MAPLE عرضا رسميا للاستحواذ على أكثر من 90% من داماك العقارية لتمهيد الطريق للاستحواذ الكامل وسحب الإدراج.

ينتشر اسم داماك في مختلف أنحاء دبي، من الأبراج الشاهقة إلى المجمعات السكنية، لكن دخولها إلى سوق الأسهم قصة أخرى.

أدرجت الشركة في سوق دبي المالي خلال يناير عام 2015 من دون طرح عام أولي ولكن عن طريق تحويل شهادات إيداع دولية بقيمة 500 مليون دولار إلى أسهم.

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