"معادن للذهب" تعلن موعد بدء إنشاء منجمي منصورة ومسرة

قال رئيس معادن للذهب ومعادن الأساس المكلف، أمين الغامدي، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، إن شركة معادن للذهب تمضي بخطوات ثابتة في تعدين الذهب واستدامة الإنتاج، ومنجما منصورة ومسرة هما الأكبر في صناعة الذهب بالسعودية، ومن بين أكبر 6 مناجم قيد التشغيل.

وقعت شركة "معادن" مؤخرا عقدا مع أحد أكبر التحالفات العالمية المتخصصة في التعدين؛ لتطوير وتنقيب وإنتاج 250 ألف أونصة سنويا من الذهب في منجم منصورة ومنجم مسرة، وهما أضخم منجمين ذهب في ‫السعودية.

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وأوضحت الشركة أن ذلك يأتي ضمن مراحل استكمال تطوير وتنفيذ منجمي ومصنع منصورة ومسرة أكبر مناجم الذهب في السعودية.