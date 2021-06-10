هذه صعوبات تطبيق قرار مصرف لبنان بسحب المودعين 400 دولار شهرياً

قال الشريك المدير لمكتب كي بي إم جي في لبنان، نافذ المرعبي، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، إن قرار مصرف لبنان بإلزام البنوك بسداد 400 دولار لكل عميل من وديعته شهرياً، ومبلغ مماثل بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف المحدد في منصة "صيرفة" التابعة لمصرف لبنان، سيتم تنفيذه لكنه يواجه صعوبات في التطبيق وآلية التطبيق.

وأضاف نافذ المرعبي، أنه حسب التعميم فإن كل الحسابات التابعة لشخص واحد في عدة بنوك تكون مربوطة مع بعضها، والبنية التحتية التقنية الحالية في لبنان لا تسمح بذلك، ولا يمكن تنفيذ ذلك الربط من الآن حتى نهاية الشهر موعد تطبيق القانون.

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وأوضح المرعبي أن التعميم تضمن رفع السرية المصرفية عن الحسابات وبالتالي يحتاج ذلك لموافقة مجلس النواب.

وتابع: "مصرف لبنان حاول أن يحل مشكلة أو اثنين، لكنه تسبب في 5 أو 6 مشاكل إضافية".