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دائرة أسهم "الميم" تواصل الاتساع

وول ستريت

دائرة أسهم "الميم" تواصل الاتساع

تمكنوا من تكبيد صناديق تحوط كبرى الخسائر عبر شراء أسهم كانت تعتبر خاسرة

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دبي - العربية.نت

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بعد ظاهرة أسهم GAMESTOP وAMC، التي سجلت ارتفاعات صاروخية نتيجة لاهتمام متداولين أفراد تبادلوا المعلومات على مواقع التواصل مثل REDDIT وتمكنوا من تكبيد صناديق تحوط كبرى الخسائر عبر شراء أسهم كانت تعتبر خاسرة، انضم عدد كبير من الأسهم إلى هذه الظاهرة التي باتت تعرف بـMEME STOCKS.

واتسعت دائرة الأسهم التي تشملها حمى الـ meme تتسع، فبعد AMC وGameStop، وهما أبرز سهمين ضمن هذه الفئة، تتحول الأنظار إلى أسهم جديدة تشهد زيادة قوية في أسعارها وفي أحجام التداول عليها بسبب الاهتمام بها على مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات على الإنترنت وليس بفضل أساسيات الشركة.

من بين هذه الأسهم شركة ContextLogic وهي المشغل لمتجر التجزئة عبر الإنترنت Wish.com الشركة مدرجة في بورصة ناسداك منذ ديسمبر الماضي.

ولا تزال خاسرة حيث تضاعفت خسائرها بالربع الأول من هذا العام إلى 128 مليون دولار، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي. ويتوقع المحللون أن تسجل الشركة أول أرباح لها في 2023.

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