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هذه أبرز أسباب تراجع مؤشرات الأسهم المصرية

البورصة المصرية

هذه أبرز أسباب تراجع مؤشرات الأسهم المصرية

بالتزامن مع تغير أوزان الشركة بمؤشر مورغان ستانلي

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دبي - العربية.نت

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قال العضو المنتدب لشركة بلوم لتداول الأوراق المالية، محمد فتح الله، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، إن تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مؤخراً يعود إلى ضغط بيعي في الأغلب من المستثمرين الأجانب، بسبب تغير الأوزان النسبية لبعض الأسهم المصرية في مؤشر مورغان ستانلي خلال الشهر الماضي، وذلك بتراجع الوزن النسبي لسهم البنك التجاري الدولي، وخروج سهم السويدي ودخول سهم شركة "فوري".

وأضاف محمد فتح الله، أن وتيرة بيع الأجانب في الأسهم المصرية بلغت 1.84 مليار جنيه، منذ بداية العام باستثناء الصفقات، بينما سجل المستثمرون العرب صافي مشتريات بنحو 400 مليون جنيه.

وأوضح أن العديد من الأسهم أصبحت جذابة للشراء، وفي حين أن سهم البنك التجاري الدولي دون مستوى 50 جنيهاً حاليا، فإن وكالة "فيتش" قالت إن البنوك المصرية هي الأعلى ربحية في دول المنطقة.

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