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"Vistas Media" تطلق صندوقاً في أبوظبي لتأهيل صفقات الـSPAC بالمنطقة

اقتصاد الإمارات

"Vistas Media" تطلق صندوقاً في أبوظبي لتأهيل صفقات الـSPAC بالمنطقة

بعد إدراجها لـ أنغامي في ناسداك

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دبي - العربية.نت

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تعتزم Vistas Media Capital، ومقرها سنغافورة، توسيع تواجدها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الإعلام والترفيه، وقطاع إدارة صناديق الاستثمار البديلة.

ومن المقرر أن تقوم Vistas Media Capital بإنشاء كيان جديد في دولة الإمارات، كما تخطط VMC لإنشاء صندوق استثمار بقيمة تزيد عن 150 مليون دولار في سوق أبوظبي المالي العالمي.

وسيركز هذا الصندوق على أعمال شركات الـSPAC لتمويل أعمال المحتوى المتخصص.

يذكر أن vmc هي المؤسسة المالكة لشركة الشيكات على بياض التي قامت بالاستحواذ على شركة أنغامي، لتدرجها مباشرة في ناسداك.

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