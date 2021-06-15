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توقعات بارتفاع إنتاج النفط الصخري الأميركي لـ7.8 مليون برميل يومياً

النفط

توقعات بارتفاع إنتاج النفط الصخري الأميركي لـ7.8 مليون برميل يومياً

أكبر زيادة متوقعة في الإنتاج ستأتي من حوض Permian

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دبي - العربية.نت

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توقعت إدارة معلومات الطاقة، ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأميركي بنحو 38 ألف برميل يوميا في يوليو 2021، إلى 7.8 مليون برميل يومياً، وهو ما سيكون أعلى مستوى منذ نوفمبر الماضي.

وأضافت الوكالة أن أكبر زيادة متوقعة في الإنتاج ستأتي من حوض Permian، حيث من المتوقع أن يرتفع إنتاج الحوض بمقدار 56 ألف برميل يوميا، إلى نحو 4.8 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2020 في حال تحققت هذه التوقعات.

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