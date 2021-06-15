كوين شيرز: العملات المشفرة تشهد نزوحا للتدفقات للأسبوع  الثاني

شهدت العملات المشفرة نزوحاً صافياً للتدفقات المالية لثاني أسبوع على التوالي، بحسب ما ذكرته شركة Coin Shares لإدارة العملات المشفرة.

وتشهد عملة الإيثر نزوحاً قياسياً للتدفقات بقيمة 12.7 مليون دولار الأسبوع الماضي.

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لكن نزوح التدفقات المالية من عملة البتكوين تراجع الأسبوع الماضي إلى 10 ملايين دولار، وهو أقل بكثير من المستوى القياسي المسجل الأسبوع الأسبق والبالغ 141 مليون دولار.