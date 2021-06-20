كيف تصبح محاسباً عاماً معتمداً CPA؟

تتضمن شروط المحاسب العام المعتمد، الحصول على درجة بكالوريوس في إدارة الأعمال أو التمويل أو المحاسبة، وإكمال 150 ساعة من التعليم، والعمل لسنتين أو أكثر في مجال المحاسبة العامة، بالإضافة إلى اجتياز امتحان الـ CPA الموحد الذي يديره المعهد الأميركي للمحاسبين القانونيين AICPA.

وبلغت نسبة النجاح في امتحان CPA نحو 50% في 2019 و 2020.

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ويستلزم الاحتفاظ بتسمية CPA كمال عدد محدد من ساعات التعليم المستمر سنويا.

فيما أصبح تعيين الشركات لمحاسب عام معتمد أصبح أكثر أهمية بعد إقرار قانون Sarbanes-Oxley في 2002.

وجاء قانون Sarbanes-Oxley لمنع تكرار الفضائح المالية التي شملت الشركات المتداولة أبرزها شركة إنرون.

ويكون متوسط راتب السنوي للمحاسب العام المعتمد في أميركا، كالتالي:

69 ألف دولار سنويا إذا كان يمتلك شهادة بكالوريوس.

91 ألف دولار سنويا إذا كان يمتلك شهادة ماجستير.

152 ألف دولار إذا كان لديه 20 سنة من الخبرة.

متوسط الراتب بشكل عام 119 ألف دولار.