صندوق الاستثمارات يستثمر في 16 شركة سعودية مُدرجة

يخطط صندوق الاستثمارات العامة لمضاعفة أصوله إلى 4 تريليونات ريال، بما يعادل 1.07 تريليون دولار، بحلول عام 2025.

ويستهدف ضخ استثمارات محلية بقيمة 150 مليار ريال سنوياً، والمساهمة في الناتج المحلي غير النفطي إلى 1.2 تريليون ريال تراكمياً بنهاية 2025.

مادة اعلانية

ويستثمر الصندوق في 16 شركة سعودية مدرجة، منها السعودية للكهرباء 74%، و70% في شركة الاتصالات السعودية، وشركة التعدين السعودية 67%، والشركة العقارية السعودية 65%.

ويمتلك في أسمنت المنطقة الجنوبية 37%، والبنك الأهلي السعودي 37%، وأسمنت القصيم 23%.