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هل تمنع "أوبك+" ارتفاع النفط فوق 80 دولاراً للبرميل؟

أوبك بلس

هل تمنع "أوبك+" ارتفاع النفط فوق 80 دولاراً للبرميل؟

قرار زيادة الإنتاج محسوم بشكل كبير

متابع الغاء المتابعة

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قال رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في Eurasia Group، أيهم كامل، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، إن أسعار النفط حالياً تتراوح بين 70 إلى 80 دولاراً للبرميل، وارتفاعها فوق 80 دولاراً ليس مفيداً بشكل كبير للسعودية وروسيا، لا سيما أن روسيا ترفض بشكل قاطع بناء أي مجال لشركات النفط الصخري الأميركي لزيادة الإنتاج، بينما المخاوف الكبيرة للسعودية هي الطلب على النفط في آسيا وهو ضعيف جداً بسبب ارتفاع إصابات كوفيد-19.

وأضاف أيهم كامل، أن اجتماع اليوم سيقرر بشكل ما منع ارتفاع الأسعار فوق 80 دولاراً للبرميل.

وقال كامل، إن "قرار زيادة الإنتاج محسوم بشكل كبير، لكن لم تقر كمية زيادة الإنتاج ويوجد تباين بين السعودية وروسيا بشأنها، واعتقد أن السعودية تفضل زيادة بين 500 إلى 700 ألف برميل، لكن الوفد الروسي سوف يطالب بزيادة مليون برميل أو أكثر، فيما الرأي السعودي سيكون الوجهة الأساسية لقرار "أوبك+" ولن تكون هناك زيادة بكمية كبيرة في شهر أغسطس 2021.

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