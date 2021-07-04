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من وراء الهجوم الإلكتروني على 1000 شركة أميركية؟

شركات

من وراء الهجوم الإلكتروني على 1000 شركة أميركية؟

تعليمات لوكالات المخابرات الأميركية لإجراء تحقيق في مصدر الهجوم

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دبي - العربية.نت

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قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، السبت، إن "الاعتقاد المبدئي" للحكومة الأميركية يتمثل في عدم مشاركة متسللين روس في هجوم إلكتروني ببرامج لطلب الفدية تعرضت له مئات المؤسسات الأميركية والسويدية.

وقال بايدن "لسنا متأكدين" من هوية الجهة المسؤولة عن الهجوم. وأضاف: "الاعتقاد المبدئي أنها ليست الحكومة الروسية، لكننا لسنا متأكدين بعد".

وكشف بايدن أنه أصدر تعليمات لوكالات المخابرات الأميركية لإجراء تحقيق في مصدر الهجوم.

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