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هل تستمر الأسهم المصرية في النطاق العرضي؟

البورصة المصرية

هل تستمر الأسهم المصرية في النطاق العرضي؟

مع غياب محفز قوي للسوق

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دبي - العربية.نت

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توقع خبير الاستثمار وأسواق المال، أسامة مراد، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، استمرار الاتجاه العرضي وضعف التداولات في البورصة المصرية حالياً، مع غياب محفز قوي للسوق في ظل تأثير ظروف جائحة كورونا.

وأضاف أسامة مراد أن مصر حالياً تبني بيتها الأساسية والعقارات ولذلك السيولة لا تدخل إلى الأسهم، انتظاراً لتغير هذا التوجه وبداية جني ثمار البنية الأساسية ومضاعفة السيولة في السوق.

وأشار مراد، إلى أنه على الرغم من تأجيل طروحات أولية مختلفة مثل شركة ماكرو، فإنه يوجد حالياً أول اكتتاب لصندوق استثمار في الأسهم.

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