هذه آراء أبرز بيوت الخبرة بعد إلغاء اجتماع "أوبك+"

تمثل رد الفعل الأولي للأسواق على إلغاء اجتماع "أوبك+" الشهري في ارتفاع أسعار النفط، لكن هناك من يعيد إلى الذاكرة حرب الأسعار التي نشبت في أبريل من العام الماضي، بعد أن انتهى اجتماع 6 مارس 2020 من دون اتفاق.

وتباينت آراء بيوت الخبرة بشأن أسعار النفط ومباحثات "أوبك+".

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ويرى UBS أنه في غياب تدفقات إضافية فورية من "أوبك+"، ستصبح السوق أكثر إحكاماً، ما قد يرفع برنت إلى 80 دولاراً بحلول سبتمبر، إلا أن UBS يتوقع استئناف المحادثات بين الدول الأعضاء، وربما التوصل إلى اتفاق.