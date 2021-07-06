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هذه آراء أبرز بيوت الخبرة بعد إلغاء اجتماع "أوبك+"

أوبك بلس

هذه آراء أبرز بيوت الخبرة بعد إلغاء اجتماع "أوبك+"

UBS: في غياب تدفقات إضافية فورية من "أوبك+"، ستصبح السوق أكثر إحكاماً

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دبي - العربية.نت

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تمثل رد الفعل الأولي للأسواق على إلغاء اجتماع "أوبك+" الشهري في ارتفاع أسعار النفط، لكن هناك من يعيد إلى الذاكرة حرب الأسعار التي نشبت في أبريل من العام الماضي، بعد أن انتهى اجتماع 6 مارس 2020 من دون اتفاق.

وتباينت آراء بيوت الخبرة بشأن أسعار النفط ومباحثات "أوبك+".

ويرى UBS أنه في غياب تدفقات إضافية فورية من "أوبك+"، ستصبح السوق أكثر إحكاماً، ما قد يرفع برنت إلى 80 دولاراً بحلول سبتمبر، إلا أن UBS يتوقع استئناف المحادثات بين الدول الأعضاء، وربما التوصل إلى اتفاق.

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