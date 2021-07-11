مبادلة للاستثمار تجمع 2.7 مليار درهم من طرح أولي لـ"الياه سات"

جمعت شركة مبادلة للاستثمار في أبوظبي، 2.7 مليار درهم في طرح عام أولي لمشغل الأقمار الصناعية التابع لها "الياه سات".

يأتي ذلك بعد أن باعت شركة تابعة للصندوق نحو 976 مليون سهم في "الياه سات" مقابل 2.75 درهم للسهم، بعد تسويقها في نطاق سعري يتراوح بين 2.5 درهم و 3 دراهم للسهم.

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يُشار إلى أن هذا هو ثاني أكبر طرح في أبوظبي على الإطلاق، بعد أن جمعت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع 850 مليون دولار في طرح عام أولي في 2017.

ويقيّم الاكتتاب العام شركة "الياه سات" بنحو 6.7 مليار درهم، وستبقى حصة الأغلبية في الشركة مملوكة من قبل "مبادلة" بعد الإدراج.