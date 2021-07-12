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تأكيد سعودي عماني على استمرار التعاون لدعم استقرار أسواق النفط

النفط

تأكيد سعودي عماني على استمرار التعاون لدعم استقرار أسواق النفط

أشاد الجانبان بجهود دول مجموعة "أوبك+"

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دبي - العربية.نت

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أكد بيان مشترك صادر عن المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان على ضرورة الاستمرار في التعاون لدعم استقرار أسواق النفط في ظل جهود تحالف دول مجموعة أوبك بلس.

وجاء البيان المشترك بعد مباحثات بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والسلطان هيثم بن طارق، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأشاد الجانبان بجهود دول مجموعة "أوبك+"، بقيادة المملكة وبمشاركة سلطنة عُمان، التي أدّت إلى استقرار وتوازن الأسواق البترولية، رغم ضعف الطلب الذي عانت منه الأسواق جراء موجات جائحة كورونا التي لا تزال تؤثر على جزء كبير من العالم.

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