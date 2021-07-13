مصر.. أرباح البنك التجاري الدولي تنمو 22% في النصف الأول

نمت الأرباح الصافية المجمعة للبنك التجاري الدولي، أكبر البنوك المدرجة في البورصة المصرية، بنسبة 24% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي لتبلغ 3.2 مليار جنيه.

وتراجعت مخصصات خسائر القروض 69% بالربع الثاني على أساس سنوي إلى 318 مليون جنيه.

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أما بنهاية النصف الأول من العام الحالي فقد نمت الأرباح الصافية 22% إلى 6 مليارات جنيه.

علما أن مخصصات خسائر القروض تراجعت 55% بنهاية أول ستة أشهر من السنة لتبلغ مليار جنيه.