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شركات التكنولوجيا الكبرى تشترط لقاح كوفيد قبل العودة إلى المكاتب

تكنولوجيا

شركات التكنولوجيا الكبرى تشترط لقاح كوفيد قبل العودة إلى المكاتب

معظمها خلال شهر سبتمبر وأكتوبر القادم

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دبي - العربية.نت

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في الوقت الذي تتعارض فيه خطط العودة إلى العمل في المكاتب مع حالات كوفيد- 19 المتزايدة وانتشار متغير دلتا، ينضم بعض عمالقة التكنولوجيا إلى مبدأ No Jab No job، حيث تشترط بعض شركات التكنولوجيا الكبرى على الموظفين الحصول على تطعيم قبل العودة إلى المكتب، المجدولة معظمها خلال شهر سبتمبر وأكتوبر القادم.

من هذه الشركات فيسبوك وGoogle وتويتر، وNetflix التي تشترط على الممثلين والعاملين في الإنتاج الحصول على التطعيم قبل التواجد في مكان التصوير.

أيضاً UBER التي كانت مترددة في اشتراط اللقاحات، عكست مسارها بعد أن تسبب أحد الحضور في اجتماع مجلس الإدارة الذي كان مصابًا بـ19 COVID- بعدوى موظفين آخرين.

ولم تنضم إلى هذه القائمة كل من مايكروسوفت وأمازون بعد.

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