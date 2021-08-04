ارتفاع سهم "دبي الإسلامي" لهذا السبب

قال عضو الجمعية الأميركية للمحللين الفنيين، حسام الحسيني، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، إن سهم دبي الإسلامي شهد الكثير من الضغوطات خلال الفترة الماضية لا سيما بعد إعلان نتائجه، وتداول قرب مستويات 4.60 درهم، لكن السهم تخلف في الأداء عن السوق.

وأضاف الحسيني، أن خبر زيادة نسبة تملك الأجانب في سهم دبي الإسلامي، دفع السهم إلى الارتفاع مع دخول مستثمرين أجانب، ومعظمها عمليات مضاربة تترافق دائماً مع رفع نسبة تملك الأجانب.

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وقال الحسيني، إن سهم شركة إعمار خلال الفترة الماضية تداول قريب من مستويات 4 دراهم، ويرتد عن الهبوط لذلك المستوى، وفشل في الصعود فوق 4.30 دراهم خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن استفادة الشركات العقارية من انتعاش الأسواق متفاوت، ويتوقع أن تكون شركة إعمار المستفيد الأكبر من ذلك عن طريق إعمار للتطوير.

وأوضح أن نتائج شركة إعمار في السنوات الخمس الماضية، كانت أفضل من باقي الشركات العقارية ولم تتأثر مثلها، لكن لم يكن لديها استثمارات كبيرة، ويتوقع استمرار نتائجها القوية، مشيراً إلى التوقعات الإيجابية للشركة بأن تعود إلى تحقيق أعلى مستوياتها في الربحية خلال 5 سنوات ماضية.