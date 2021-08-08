عملة "إيثر" تسرق الأضواء من "بيتكوين"

تحلق عملة الإيثر بأكثر من 25% بعد إجراء تحديث على شبكتها الأساسية الإيثيريوم.

وتتجاوز مكاسب عملة إيثر 335% منذ بداية العام، فيما بلغت مكاسب عملة البيتكوين منذ بداية العام 55%، وسيقيد التحديث الجديد للإيثيريوم إمدادات العملة المشفرة ويجعلها أكثر ندرة.

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تتجاوز القيمة السوقية لعملة إيثر 365 مليار دولار لتدعم القيمة السوقية للعملات المشفرة وتتجاوز 1.8 تريليون دولار.

وستسمح ترقية شبكة إيثيريوم بحرق رموز مميزة للعملة ما يسمح بتقليل المعروض. وتركز ترقية شبكة إيثيريوم على تخفيف استخدام الطاقة في عملية التنقيب عن العملة وهو ما يجعل الإيثر أفضل من بيتكوين.