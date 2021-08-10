.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

عجز الميزانية السعودية يتراجع 36% بالربع الثاني

  • الخط
اقتصاد السعودية

عجز الميزانية السعودية يتراجع 36% بالربع الثاني

نمت الإيرادات النفطية 13% إلى 132 مليار ريال

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت بيانات الميزانية السعودية للربع الثاني من 2021، تراجع العجز بنسبة 36% ونموا في الإيرادات النفطية وغير النفطية على السواء.

وبلغت الإيرادات 248 مليار ريال مقابل مصروفات بـ 252 مليار ريال أي بعجز وصل إلى 4.7 مليار ريال، مقارنة بعجز 7.4 مليار ريال في الربع الأول، ومن الملاحظ أن الربع الثاني شهد نموا قويا للإيرادات غير النفطية السعودية بـ 31% لتصل إلى 116 مليار ريال، فيما نمت الإيرادات النفطية 13% إلى 132 مليار ريال.

أما النصف الأول من 2021 فقد شهد زيادة في إنفاق السعودية على الصحة لمواجهة جائحة كورونا، وصل إلى 20% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، فيما بلغت الإيرادات الإجمالية 452 مليار ريال مقابل نفقات بـ 464 مليار ريال أي بعجز بنحو 12 مليار ريال.

اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد.. فيديو يوثق الاعتداء على دبلوماسي في جاكرتا شاهد.. فيديو يوثق الاعتداء على دبلوماسي في جاكرتا
لا إنترنت في البيوت بتركمانستان إلا لمن يقسم على القرآن لا إنترنت في البيوت بتركمانستان إلا لمن يقسم على القرآن
الأكثر قراءة
محام لبناني الأصل شهير دولياً يظهر في فيديو لحظة مقتله محام لبناني الأصل شهير دولياً يظهر في فيديو لحظة مقتله
اصطحب اصطحب "ثعبان كوبرا" معه.. سائق أجرة مصري يتسبب بمقتل 4
"فيديو الأهرامات" يورطه.. ملاحقة قضائية تنتظر "يوتيوبر" سوري
"أنا حر في أموالي".. ساويرس يقدم عرضا لفتاة الفستان
جديد المغدورة على يد صديقتها بمصر.. والدة الفتاة تفجر مفاجأة جديد المغدورة على يد صديقتها بمصر.. والدة الفتاة تفجر مفاجأة
دنيا سمير غانم تخرج عن صمتها.. وتكشف آخر ما قالته والدتها دنيا سمير غانم تخرج عن صمتها.. وتكشف آخر ما قالته والدتها
قبل أن تذهب
ضغوط أميركية جديدة على "الصحة العالمية" للتحقيق في الصين حول منشأ كورونا
ضغوط أميركية جديدة على "الصحة العالمية" للتحقيق في الصين حول منشأ كورونا
اكتشف المزيد