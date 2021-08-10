عجز الميزانية السعودية يتراجع 36% بالربع الثاني

أظهرت بيانات الميزانية السعودية للربع الثاني من 2021، تراجع العجز بنسبة 36% ونموا في الإيرادات النفطية وغير النفطية على السواء.

وبلغت الإيرادات 248 مليار ريال مقابل مصروفات بـ 252 مليار ريال أي بعجز وصل إلى 4.7 مليار ريال، مقارنة بعجز 7.4 مليار ريال في الربع الأول، ومن الملاحظ أن الربع الثاني شهد نموا قويا للإيرادات غير النفطية السعودية بـ 31% لتصل إلى 116 مليار ريال، فيما نمت الإيرادات النفطية 13% إلى 132 مليار ريال.

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أما النصف الأول من 2021 فقد شهد زيادة في إنفاق السعودية على الصحة لمواجهة جائحة كورونا، وصل إلى 20% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، فيما بلغت الإيرادات الإجمالية 452 مليار ريال مقابل نفقات بـ 464 مليار ريال أي بعجز بنحو 12 مليار ريال.