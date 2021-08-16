محفظة "أمانات" تشهد نمواً بقطاعي الرعاية الصحية والتعليم

قال الرئيس التنفيذي لشركة أمانات القابضة محمد حماده، إن الفترة الماضية تبنى مجلس الإدارة إعادة بناء الثقة مع المساهمين، وتعهد بالتخارج من حصص الأقلية غير الفاعلة، مضيفا "إذ كانت المجموعة لا تستطيع زيادة حصتها بشركة لتصل للأغلبية سنقوم بتخارج استراتيجي منها مثل ما حدث مع شركة تعليم في أبريل 2021".

وأضاف حماده في مقابلة مع "العربية"، بأنه متى وجد أمر مماثل لصفقة التخارج من "تعليم" ووجود حصص أقلية غير فعالة فسيتم التخارج، لكن في نفس الوقت "المجموعة غير مستعجلة على تخارجات إلا إذ كان الصفقة تناسبنا وتتماشي مع أهدافنا".

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وأوضح أن الشركة تشهد نموا بمحفظتها الاستثمارية بقطاعي الرعاية الصحية والتعليم خلال النصف الأول من 2021.