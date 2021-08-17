هذا الحجم المتوقع لسوق توصيل الطعام عالمياً بحلول 2030

تنمو صناعة توصيل الطعام العالمية بنسبة 10% سنويًا، ومن المتوقع أن يصل حجم هذا السوق إلى 365 مليار دولار بحلول عام 2030، في حين أن المنطقة هنا ليست بمعزل عن هذا الترند إذ تجاوزت عوائد القطاع 9 مليارات دولار في مارس الماضي، بارتفاع بنحو من 75% مقارنةً بمارس 2020.

وانتقلت المنافسة بين شركات توصيل الطعام في أوروبا وأميركا، إلى المنطقة.

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ونما السوق المصري بـ8% العام الماضي، ليبلغ حجم سوق توصيل الطعام بالكامل 2.5 مليار دولار.