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هذا الحجم المتوقع لسوق توصيل الطعام عالمياً بحلول 2030

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اقتصاد

هذا الحجم المتوقع لسوق توصيل الطعام عالمياً بحلول 2030

تجاوزت عوائد القطاع 9 مليارات دولار في مارس الماضي

دبي - العربية.نت

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تنمو صناعة توصيل الطعام العالمية بنسبة 10% سنويًا، ومن المتوقع أن يصل حجم هذا السوق إلى 365 مليار دولار بحلول عام 2030، في حين أن المنطقة هنا ليست بمعزل عن هذا الترند إذ تجاوزت عوائد القطاع 9 مليارات دولار في مارس الماضي، بارتفاع بنحو من 75% مقارنةً بمارس 2020.

وانتقلت المنافسة بين شركات توصيل الطعام في أوروبا وأميركا، إلى المنطقة.

ونما السوق المصري بـ8% العام الماضي، ليبلغ حجم سوق توصيل الطعام بالكامل 2.5 مليار دولار.

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