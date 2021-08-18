اتصالات الإمارات تستحوذ على حصة لـ"أبوظبي للتنمية" بـ505 ملايين دولار

وقعت مجموعة اتصالات الإماراتية اتفاقية مع صندوق أبوظبي للتنمية للاستحواذ على حصة الصندوق البالغة 8.7% في شركة اتصالات للاستثمار في شمال إفريقيا لترتفع ملكيتها إلى 100%.

وتقدر قيمة الصفقة بنحو 505 ملايين دولار ستموّل من القروض المصرفية.

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علما أن شركة اتصالات للاستثمار في شمال إفريقيا تمتلك حصة في Société de Participation dans les Télécommunications، التي بدورها تمتلك حصة في MAROC TELECOM، بذلك سترتفع حصة مجموعة اتصالات في MAROC TELECOM من 48% إلى 53%.

وأشارت اتصالات إلى أن من شأن الصفقة أن تؤثر إيجابا على صافي الأرباح الموحدة للمجموعة، وارتفاع تدفق الأرباح المستقبلية من اتصالات المغرب.