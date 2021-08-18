ضمان للاستثمار: هكذا تنعكس صفقة "اتصالات" الإمارات في المغرب على أرباحها

قال رئيس إدارة الأصول في ضمان للاستثمار، علي العدو، في مقابلة مع "العربية"، إن زيادة حصة مجموعة اتصالات الإماراتية في اتصالات المغرب، يمثل قيمة مضافة لشركة اتصالات الإمارات لا سيما من انعكاس الاستحواذ بالإيجاب على أرباحها.

وأضاف العدو أن تخارج شركة تبريد من حصتها بشركة قطر كول، يأتي ضمن خطة تبريد لتنفيذ عدة استحواذات في الإمارات وخارجها مؤخراً، ويمكنها الاستفادة من السيولة الناتجة عن صفقة التخارج في تنفيذ استحواذات جديدة.

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وأشار علي العدو إلى أن تراجع إصابات فيروس كورونا في الإمارات إلى نحو 1100 يومياً بدلاً من 1500 إصابة سابقاً إيجابي على الاقتصاد ويعكس دور الحكومة في تلقيح السكان، وبينما تهبط الإصابات بالدولة فإنها تزيد في أغلب دول العالم، وهو ما يعطي مؤشر جيد لعودة السفر إلى الإمارات في ظل اقتراب انعقاد معرض إكسبو دبي، لا سيما أن الاقتصاد الإماراتي يعتمد على السياحة.