.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ضمان للاستثمار: هكذا تنعكس صفقة "اتصالات" الإمارات في المغرب على أرباحها

  • الخط
اقتصاد الإمارات

ضمان للاستثمار: هكذا تنعكس صفقة "اتصالات" الإمارات في المغرب على أرباحها

تخارج شركة تبريد من حصتها بشركة قطر كول يدفعها لاستحواذات جديدة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال رئيس إدارة الأصول في ضمان للاستثمار، علي العدو، في مقابلة مع "العربية"، إن زيادة حصة مجموعة اتصالات الإماراتية في اتصالات المغرب، يمثل قيمة مضافة لشركة اتصالات الإمارات لا سيما من انعكاس الاستحواذ بالإيجاب على أرباحها.

وأضاف العدو أن تخارج شركة تبريد من حصتها بشركة قطر كول، يأتي ضمن خطة تبريد لتنفيذ عدة استحواذات في الإمارات وخارجها مؤخراً، ويمكنها الاستفادة من السيولة الناتجة عن صفقة التخارج في تنفيذ استحواذات جديدة.

وأشار علي العدو إلى أن تراجع إصابات فيروس كورونا في الإمارات إلى نحو 1100 يومياً بدلاً من 1500 إصابة سابقاً إيجابي على الاقتصاد ويعكس دور الحكومة في تلقيح السكان، وبينما تهبط الإصابات بالدولة فإنها تزيد في أغلب دول العالم، وهو ما يعطي مؤشر جيد لعودة السفر إلى الإمارات في ظل اقتراب انعقاد معرض إكسبو دبي، لا سيما أن الاقتصاد الإماراتي يعتمد على السياحة.

اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
دراسة محبطة.. سلالة دلتا تضعف اللقاح بعد 3 شهور فقط! دراسة محبطة.. سلالة دلتا تضعف اللقاح بعد 3 شهور فقط!
خسر رهانه على ميسي.. يوتيوبر يركل الكرة من مرسيليا لباريس خسر رهانه على ميسي.. يوتيوبر يركل الكرة من مرسيليا لباريس
الأكثر قراءة
شاهد أول عقاب للص سيارات اعتقلته طالبان في العاصمة شاهد أول عقاب للص سيارات اعتقلته طالبان في العاصمة
تأخر نشرها 18 شهراً.. دراسة صينية كانت ستغير مسار جائحة كورونا! تأخر نشرها 18 شهراً.. دراسة صينية كانت ستغير مسار جائحة كورونا!
خفض ضريبة القيمة المضافة خفض ضريبة القيمة المضافة
قصة طبيب أفغاني وكيف علموا بسقوطه من الطائرة الأميركية قصة طبيب أفغاني وكيف علموا بسقوطه من الطائرة الأميركية
قبل 180 عاما.. أبيد آلاف البريطانيين أثناء انسحابهم من كابل قبل 180 عاما.. أبيد آلاف البريطانيين أثناء انسحابهم من كابل
"هواوي" تتحدى أميركا وتطلق تصريحا ناريا بشأن الهواتف الذكية
قبل أن تذهب
الحكومة السودانية في مرمى الانتقادات بعد تأخيرِ تشكيل المجلسِ التشريعي
الحكومة السودانية في مرمى الانتقادات بعد تأخيرِ تشكيل المجلسِ التشريعي
اكتشف المزيد