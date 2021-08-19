فواز العلمي: ارتفاع مفاجئ غير متكافئ في التجارة العالمية

قال الخبير السعودي في التجارة الدولية، الدكتور فواز العلمي، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، إن الارتفاع المفاجئ في التجارة العالمية للسلع خلال يوليو الماضي، هو ارتفاع غير متكافئ لأن جميع الدول الفقيرة لا تزال تعاني من جائحة كورونا وقد يؤدي التحور في فيروس كورونا إلى المزيد من المشاكل وعجز تلك الدول على تلبية طلبات الصادرات إلى الدول المتقدمة والنامية.

وأضاف العلمي، أن قطاع السلع قد يرتفع بنسبة 19% وقطاع الخدمات لن يرتفع بأكثر من 9% لأنه أصيب بعجز كبير في العام الماضي بسبب تراجع قطاع السياحة والسفر بنسبة 63%، وبالتالي قطاع الخدمات لن يتماشى مع قطاع السلع في التطور الكبير والمفاجئ وغير المتكافئ.