هذه مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي بالسعودية

سجلت السعودية المرتبة الثالثة، كأسرع دولة نموا في الاقتصاد من بين دول العشرين، واحتلت المركز الأول عالمياً في متوسط سرعة التنزيل في الجيل الخامس.

وحصلت على المركز الأول في الريادة الحكومية في قطاع الاتصالات وفق GSMA.

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وفي عام 2020 بلغ حجم سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة 36 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 7% مقارنة بعام 2019.

وبلغ حجم سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة في المملكة أكثر من 17 مليار دولار بنسبة نمو بلغت 10% مقارنة بعام 2019k وبلغت مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي 5.1%.