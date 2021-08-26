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لهذه الأسباب.. قد لا ترفع الدول الآسيوية أسعار الفائدة أسوة بكوريا الجنوبية

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اقتصاد

لهذه الأسباب.. قد لا ترفع الدول الآسيوية أسعار الفائدة أسوة بكوريا الجنوبية

رفع البنك المركزي في كوريا الجنوبية أسعار الفائدة 0.25% إلى 0.75%

دبي - العربية.نت

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رفع البنك المركزي في كوريا الجنوبية أسعار الفائدة 0.25% إلى 0.75% في أول خطوة من هذا النوع لدولة آسيوية رئيسية.

قالت مراسلة قناة كارينا كامل، إن الكل يعرف أن تجربة كوريا الجنوبية في مجابهة جائحة كورونا إيجابية نسبياً مقارنة بالدول حول العالم، وذلك بداية من وجود نظام تتبع تقني لاحتواء انتشار الفيروس، ولذلك سمح الوضع الاقتصادي برفع أسعار الفائدة، نظراً للتعامل مع الجائحة بشكل فعال، ويختلف الوضع في كوريا عن الدول الآسيوية الأخرى مثل اليابان التي تعاني من مشاكل بسبب الجائحة.

وأشارت كارينا كامل، إلى الانقسام بين الخبراء بشأن الرسالة المرتقبة من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي جيروم باول يوم الجمعة، ويرى البعض أنه قد يعطي إشارة إلى بداية عملية تقليص الدعم قبل نهاية السنة.

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