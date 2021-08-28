السعودية تستهدف نقل تجارب مصرفية بريطانية متقدمة

أكد وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، في مقابلة مع "العربية" على هامش زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة، عزم السعودية مضاعفة الاستثمارات في الرعاية الصحية مع المملكة المتحدة.

وأوضح أن أبرز الشراكات بين البلدين في قطاع الرعاية الصحية مؤكدا أن السعودية تعتزم توسيع التجارب السريرية للأدوية الجديدة، بالتعاون مع بريطانيا.

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وأشار الفالح خلال المقابلة مع مراسلة "الأسواق العربية" في لندن إلى أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين في القطاع المالي موضحاً أن الرياض تستهدف الوصول إلى الأسواق المجاورة لتصبح مركزا ماليا عالميا.

وكشف عن عقده اجتماعات مع بنوك بريطانية وجهات حكومية لنقل تجربتهم المالية.

اختتم وزير الاستثمار السعودي، أمس، زيارته للمملكة المتحدة، أجرى خلالها لقاءاتٍ مع عدد من المسؤولين في الحكومة البريطانية، إضافة إلى لقاءاتٍ مع عددٍ من رؤساء كبريات الشركات.

وتأتي زيارة وزير الاستثمار السعودي، امتداداً لعدد من الزيارات الرسمية لمسؤولين سعوديين إلى المملكة المتحدة، الهادفة إلى تعريف الجانب البريطاني حول الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والإجرائية التي أحدثها رؤية المملكة 2030 في البيئة الاستثمارية، ودورها في استقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية في القطاعات المختلفة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.