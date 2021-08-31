كيف ستؤثر اللوائح الصينية الجديدة على شركات الألعاب؟
هناك 110 ملايين لاعب عبر الإنترنت تحت سن 18 عامًا في الصين
أعلن المنظمون في الصين عن مجموعة جديدة من اللوائح هي الأكثر صرامة بشأن صناعة الألعاب في البلاد، بما في ذلك الحد من عدد الساعات التي يمكن للقصر اللعب فيها، في ضربة جديدة لقطاع التكنولوجيا الصيني.
تضمنت اللوائح الجديدة تقليص مدة اللعب عبر الإنترنت للقصر تحت عمر 18 عاماً من ساعة ونصف يومياً إلى ساعة في أيام نهاية الأسبوع والعطلات بهدف حماية الصحة البدنية والعقلية للقصر.
وحسب إحصائيات، فإن هناك 110 ملايين لاعب عبر الإنترنت تحت سن 18 عامًا في الصين.
وتأتي 2.6% من إجمالي إيرادات الألعاب في الصين من لاعبين دون سن 16 عامًا.
وعلى إثر إعلان اللوائح الجديدة تراجعت أسهم NetEase الصينية بنسبة 4%، فيما انخفضت أسهم Nexon اليابانية الكورية بنسبة 5%.
وهبطت أسهم Koei Tecmo اليابانية بنسبة 4.4%.