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منصة "سيارة" السعودية: المستخدم السعودي هو الأفضل على مستوى العالم في تبني التقنية

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سيارات

منصة "سيارة" السعودية: المستخدم السعودي هو الأفضل على مستوى العالم في تبني التقنية

تمكنت من إقناع المستخدم بالشراء أونلاين

دبي - العربية.نت

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قال المؤسس الشريك في تطبيق سيارة بالسعودية، فايز العنزي، إن منصة "سيارة" نشأت في عام 2015 بهدف تغيير تجربة المستخدم في بيع وشراء السيارات في المملكة، بدلاً من الطريقة التقليدية لشراء السيارة التي لم تتغير منذ 40 سنة عبر بحثه عن أفضل سعر ومواصفات والارتحال من مدينة الأخرى للبحث عن السيارة المناسبة.

وأضاف فايز العنزي أن منصة "سيارة" حققت نقلة نوعية في القطاع، لاسيما مع بدء نموذج العمل الجديد ببيع السيارة أونلاين بالكامل عام 2018، وثبت معه أن المستخدم السعودي هو الأفضل على مستوى العالم في تبني التقنية.

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