لماذا تعتبر السعودية الموقع الأمثل لتأسيس منصة لتداول تأمينات الكربون؟

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، يوم الجمعة، بالتعاون مع مجموعة "تداول"، عن نية تأسيس منصة الرياض الطوعية لتداول وتبادل تأمينات وتعويضات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتكون بذلك المنصة الرئيسة في المنطقة والوجهة الأساسية للشركات والقطاعات المختلفة التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون أو المساهمة في ذلك من خلال شراء أو بيع أرصدة تعويض الكربون المكافئ عالية الجودة، والتي تم التحقق منها والموافقة عليها.

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