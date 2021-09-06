هل يصل الغاز المصري إلى لبنان؟

يعقد في عمّان اجتماعا رباعيا الأربعاء المقبل، بمشاركة سوريا ولبنان ومصر لبحث سبل تعزيز التعاون لإيصال الغاز المصري إلى لبنان عبر الأراضي الأردنية.

يأتي ذلك بعد أن شهد لبنان شحاً في المحروقات انعكس على مختلف القطاعات، بما يشمل المستشفيات والأفران والاتصالات والمواد الغذائية، وذلك على وقع أزمة اقتصادية تتفاقم منذ عامين صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.

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يُذكر أن الرئاسة اللبنانية أعلنت الشهر الماضي تبلغها موافقة واشنطن على مساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية والغاز من مصر والأردن مروراً بسوريا.