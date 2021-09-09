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ثاني أكبر مطور عقاري في الصين في مأزق!

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اقتصاد الصين

ثاني أكبر مطور عقاري في الصين في مأزق!

أحد أكبر المخاوف المالية في الصين

دبي - العربية.نت

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تواجه الأسواق الصينية قلقا كبيرا وسط مخاوف من احتمال تعثر المطور العقاري Evergrande Group عن سداد 7.4 مليار دولار من السندات المستحقة العام المقبل، إلى جانب انخفاض النقد إلى أدنى مستوى له في 6 سنوات.

يُشار إلى أن الخصومات البالغة 26% التي قدمتها مجموعة إيفرجراند بهدف تعزيز مبيعات العقارات في أغسطس، باءت بالفشل، ما يزيد المخاوف بشأن تخلف المجموعة المثقلة بالديون عن سداد مستحقاتها عام 2022.

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