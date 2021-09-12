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حركة المعارض تعود إلى دبي بعد انقطاع بسبب الجائحة

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عقارات

حركة المعارض تعود إلى دبي بعد انقطاع بسبب الجائحة

1200 عارض من 50 دولة يشاركون بمعرض Big Five

دبي - العربية.نت

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انطلق اليوم في إمارة دبي معرض الخمسة الكبار أو Big Five في نسخته الـ42 والمتخصص في قطاع البناء.

ويضم المعرض أكثر من 1200 عارض من 50 دولة، في مؤشر على عودة حركة المعارض إلى دبي بعد انقطاع بسبب جائحة كورونا.

يركز المعرض على التكنولوجيا ويعرض العديد من تقنيات التكنولوجيا التي تساهم في رفع كفاءة البناء وخفض التكلفة، خصوصا بعد تداعيات كورونا وانقطاع سلاسل الإمداد ومشاكل الشحن البحري وأيضا النقص في العمالة.

ويقدر المنتدى الاقتصادي العالمي، أن استخدام التكنولوجيا في صناعة الإنشاءات والبناء قد يساهم في توفير ما يتراوح بين 700 مليار إلى 1.2 تريليون دولار خلال الـ10 سنوات القادمة.

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