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هل تعدل مصر الضريبة الرأسمالية على تعاملات البورصة؟

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البورصة المصرية

هل تعدل مصر الضريبة الرأسمالية على تعاملات البورصة؟

وتفاؤل بتعديل الهيئة قواعد القيد بما يسمح بقيد الشركات العملاقة

دبي - العربية.نت

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قال رئيس شركة الأوائل للاستشارات المالية، وائل عنبة، في مقابلة مع "العربية"، إن ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية في جلسة اليوم الاثنين، يعود إلى تجدد الأمل لدى المتعاملين بشأن الضرائب الرأسمالية بعد حديث نائب رئيس هيئة الرقابة المالية مساء أمس، عن التواصل مع وزارة المالية لإعادة النظر في الضريبة.

وأضاف أن ذلك بالإضافة إلى التفاؤل بتعديل الهيئة قواعد القيد بما يسمح بقيد الشركات العملاقة، وهو ما أعطى أملاً في جذب الشركات الكبيرة للبورصة بعد تصريح الرئيس السيسي بطرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة، لتبدأ الهيئة تمهيد الطريق لذلك، بالإضافة إلى أن الهبوط الشديد خلال الأسبوع الماضي أوجد فرصاً سعرية للشراء، لافتاً إلى أن مؤشر "إيجي إكس 30" شهد ارتداداً هامشياً، فيما كان الارتداد الأكبر على مؤشر "إيجي إكس 70"، لأنه كان الأكثر هبوطا في الأسبوع الماضي.

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