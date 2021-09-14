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خياران أمام مستقبل Novolex بيعها بـ 6 مليارات دولار أو طرحها للاكتتاب 

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الأسواق العالمية

خياران أمام مستقبل Novolex بيعها بـ 6 مليارات دولار أو طرحها للاكتتاب

وسط نشاط صفقات الملكية الخاصة

دبي - العربية.نت

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تدرس شركة Carlyle Group Inc خيارات لشركة Novolex Holdings تشمل بيع شركة التعبئة والتغليف بقيمة 6 مليارات دولار أو طرحها للجمهور، وسط نشاط صفقات الملكية الخاصة في الأسواق العالمية.

وأجرت شركة الأسهم الخاصة، مقابلات مع البنوك لإجراء مراجعة استراتيجية للشركة ومقرها هارتسفيل بولاية ساوث كارولينا في النصف الأول من عام 2022.

لدى شركة Novolex أكثر من 60 مصنعًا لعلامات تجارية حول العالم، حسبما نقلت وكالة بلومبرغ.

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في سياق آخر، وافقتCVC Capital على الاستحواذ على شركةGlendower Capital لتشكيل كيان بأصول مدارة تبلغ قيمتها 133 مليار دولار.

فيما تخطط Evercare المدعومة من TPG للتوسع في الرعاية الصحية لزيادة التغطية إلى 6 ملايين مريض بحلول 2025، وارتفع عدد موظفيها إلى 11000 عندما استحواذ على صندوق أبراج.

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