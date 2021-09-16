برنامج تنمية القدرات البشرية.. خطة سعودية طموحة لتعزيز التنافسية 

أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، الذي يمثل استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز تنافسية القدرات البشرية الوطنية محليًا وعالميًا.

وتتضمن خطة البرنامج 89 مبادرة بهدف تحقيق 16 هدفا استراتيجيا من أهداف رؤية المملكة.

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وتشتمل استراتيجية البرنامج ثلاث ركائز رئيسية، وهي تطوير أساس تعليمي متين ومرن للجميع، والإعداد لسوق العمل المستقبلي محلياً وعالمياً، وإتاحة فرص التعلم مدى الحياة برنامج تنمية القدرات البشرية.