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نتفليكس تتصدر جوائز "إيمي" التلفزيونية

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نتفليكس تتصدر جوائز "إيمي" التلفزيونية

دبي - العربية.نت

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بعد ثورة في عالم التلفاز أحدثتها شركة Netflix من خلال منصة البث المباشر عبر الإنترنت عام 2007، نالت الشركة تكريما طال انتظاره في الدورة الثالثة والسبعين من جوائز "إيمي" التلفزيونية، والتي أقيمت مساء الأحد في ولاية لوس أنجلوس الأميركية.

حصلت الشركة الأميركية على جائزة أفضل مسلسل درامي مع الموسم الرابع من The Crown الذي توّج بسبع جوائز، بعد تفوّقه على منافسه الرئيسي The Mandalorian الذي أنتجته ديزني، والمستوحى من عالم أفلام حرب النجوم.

أيضا حاز مسلسل The Queen's Gambit من Netflix على جائزة "إيمي" لأفضل مسلسل قصير، وذلك للمرة الأولى منذ تأسيس الشركة.

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