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أسترازينيكا: تأسيس منصة بحثية عالمية في السعودية

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اقتصاد السعودية

أسترازينيكا: تأسيس منصة بحثية عالمية في السعودية

تختص بالتكنولوجيا الحيوية واكتشاف علاجات جديدة ومبتكرة

دبي - العربية.نت

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قال رئيس منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وباكستان لدى شركة "أسترازينيكا"، سامح الفنجري، في مقابلة مع "العربية"، إن شركته تعتزم تأسيس منصة بحثية رائدة في مدينة الرياض يكون لها تواجد عالمي في الأبحاث العالمية والتجارب السريرية تختص بالتكنولوجيا الحيوية واكتشاف علاجات جديدة ومبتكرة تكون لها مساهمة في الاحتياجات المتزايدة للصحة العامة في المملكة والمنطقة.

وأضاف سامح الفنجري، أن "أسترازينيكا" بدأت منذ 3 سنوات خطة طموحة لنقل بعض خطوات التصنيع والاستثمار في البنية التحتية للتصنيع المحلي إلى المملكة، وهو ما تدعمه مذكرة التفاهم.

وأوضح أن المذكرة تدعم الوصول إلى نسبة تصنيع 75% من إجمالي المنتجات التي تلبي احتياجات المواطن السعودي بجميع مراحلها في السعودية بحلول 2025.

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