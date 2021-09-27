.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تزايد استثمارات شركات التكنولوجيا في العقارات المكتبية

  • الخط
غوغل

تزايد استثمارات شركات التكنولوجيا في العقارات المكتبية

الشركات تتجه لشراء العقارات رغم سياسات العمل عن بعد

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تزايدت في الآونة الأخيرة ظاهرة إقبال شركات التكنولوجيا على الاستثمار في العقارات المكتبية خاصة في الولايات المتحدة.

وتأتي أبرز هذه الصفقات صفقة شراء غوغل لمبنى في ويست سايد مانهاتن مقابل 2.1 مليار دولار بمساحة 1.3 مليون قدم مربع.

وتعد هذه الصفقة ضمن واحدة من أغلى صفقة بيع مبنى مكاتب في تاريخ الولايات المتحدة.

تهمة جديدة تطال "غوغل".. وغرامة بـ180 مليون دولار شركات غوغل تهمة جديدة تطال "غوغل".. وغرامة بـ180 مليون دولار

وتمتلك Alphabet الشركة الأم لغوغل ما قيمته 56 مليار دولار من الأراضي والمباني.

في نفس السياق اشترت أمازون في 2020 مبنى Lord & Taylor في الجادة الخامسة مقابل 978 مليون دولار.

كما اشترى فيسبوك في 2020 مقرًا رئيسا لمتجر تجزئة غير مستخدم في بلفيو بواشنطن بمساحة 400 ألف قدم مربع مقابل 368 مليون دولار.

فيما تخطط آبل لافتتاح مقرين جديدين بتكلفة تتجاوز ملياري دولار، إضافة إلى مقرها الدائري الحالي في كاليفورنيا والذي تتجاوز قيمته ال 4 مليارات دولار.

اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
حان الوقت للاستعداد للجائحة القادمة.. تصريح صادم من الصحة العالمية حان الوقت للاستعداد للجائحة القادمة.. تصريح صادم من الصحة العالمية
بزمن كورونا.. نصائح من خبراء لتقوية المناعة بزمن كورونا.. نصائح من خبراء لتقوية المناعة
الأكثر قراءة
كارثة قبل عرس في مصر.. لن تستطيع إكمال الفيديو كارثة قبل عرس في مصر.. لن تستطيع إكمال الفيديو
السعودية.. إلغاء شرط مهم للدخول إلى الجامعات السعودية.. إلغاء شرط مهم للدخول إلى الجامعات
الاحتفال باليوم الوطني الاحتفال باليوم الوطني
شاهد.. بيضة تستهدف وجه الرئيس الفرنسي في ليون شاهد.. بيضة تستهدف وجه الرئيس الفرنسي في ليون
تحذير هام.. هذه المادة في الشامبو تؤدي لتساقط الشعر تحذير هام.. هذه المادة في الشامبو تؤدي لتساقط الشعر
شاهد.. دنيا سمير غانم تنهار باكية خلال تسلم تكريم والديها شاهد.. دنيا سمير غانم تنهار باكية خلال تسلم تكريم والديها
قبل أن تذهب
طوابير الانتظار أمام محطات الوقود تصدم البريطانيين.. لماذا؟
طوابير الانتظار أمام محطات الوقود تصدم البريطانيين.. لماذا؟
اكتشف المزيد