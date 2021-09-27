تزايد استثمارات شركات التكنولوجيا في العقارات المكتبية

تزايدت في الآونة الأخيرة ظاهرة إقبال شركات التكنولوجيا على الاستثمار في العقارات المكتبية خاصة في الولايات المتحدة.

وتأتي أبرز هذه الصفقات صفقة شراء غوغل لمبنى في ويست سايد مانهاتن مقابل 2.1 مليار دولار بمساحة 1.3 مليون قدم مربع.

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وتعد هذه الصفقة ضمن واحدة من أغلى صفقة بيع مبنى مكاتب في تاريخ الولايات المتحدة.

وتمتلك Alphabet الشركة الأم لغوغل ما قيمته 56 مليار دولار من الأراضي والمباني.

في نفس السياق اشترت أمازون في 2020 مبنى Lord & Taylor في الجادة الخامسة مقابل 978 مليون دولار.

كما اشترى فيسبوك في 2020 مقرًا رئيسا لمتجر تجزئة غير مستخدم في بلفيو بواشنطن بمساحة 400 ألف قدم مربع مقابل 368 مليون دولار.

فيما تخطط آبل لافتتاح مقرين جديدين بتكلفة تتجاوز ملياري دولار، إضافة إلى مقرها الدائري الحالي في كاليفورنيا والذي تتجاوز قيمته ال 4 مليارات دولار.