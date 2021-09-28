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هذه أسباب أزمات الطاقة في بريطانيا والصين

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طاقة

هذه أسباب أزمات الطاقة في بريطانيا والصين

تفاقم أزمة نقص الوقود في بريطانيا

دبي - العربية.نت

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تواصلت أزمة الوقود في بريطانيا، وسط بحث الحكومة عن حلول غير تقليدية لعلاج الأزمة، منها فتح باب التأشيرات المؤقتة لاستقطاب سائقي شاحنات من الخارج، فيما يتأهب سائقي الصهاريج العسكرية للمساعدة في توصيل الوقود إذا لزم الأمر.

جاء ذلك بعد أن تفاقمت أزمة نقص الوقود خلال عطلة نهاية الأسبوع وسط شراء بدافع الذعر من قبل المستهلكين.

فيما أشارت بعض الشركات إلى أنها تواجه صعوبات في التوصيل تؤثر على إمدادات المواد الغذائية في متاجر السوبرماركت، جراء تداعيات كورونا وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

أيضاً، أعلنت المزيد من الشركات في الصين عن تأثر عملياتها بالقيود على الطاقة حيث امتدت أزمة الطاقة إلى نحو 20 مقاطعة صينية تمثل نحو 66% من الناتج المحلي الإجمالي للصين.

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