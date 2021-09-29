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أبرز توقعات وكالة S&P عن الاقتصاد السعودي

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اقتصاد السعودية

أبرز توقعات وكالة S&P عن الاقتصاد السعودي

المشاريع المستقبلية العملاقة بما فيها مدينة نيوم ستدفع إلى الأمام

دبي - العربية.نت

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في تقريرها الأخير قامت وكالة S&P بتثبيت تصنيفها الائتماني للمملكة عند A- مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة انتعاش النمو حتى عام 2024 بدعم من ارتفاع أسعار النفط والتخفيف من خفض إنتاج "أوبك" للنفط وتزايد معدلات التلقيح في السعودية.

ذكرت الوكالة أنه بعد التعافي من آثار جائحة كورونا، عادت السعودية بالعمل على مشاريع استثمارية طموحة مرتبطة باستراتيجيتها القائمة على تنويع الاقتصاد وتقليص اعتماده على القطاع النفطي.

فيما توقعت S&P أن يتراجع عجز الميزانية السعودية من 11.2% العام الماضي إلى 4.3% العام الحالي، ليبلغ بالمتوسط 5.7% بين هذا العام وعام 2024. كما توقعت وكالة التصنيف نمو الاقتصاد السعودي بالمتوسط 2.4% خلال الفترة نفسها.

وقالت ستاندرد آند بورز إن المشاريع المستقبلية العملاقة بما فيها مدينة نيوم ستدفع إلى الأمام.

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