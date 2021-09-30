هذه أبرز القطاعات المتأثرة من انتهاء برنامج دعم البطالة في بريطانيا

ينتهي اليوم الخميس برنامج البطالة الجزئية في بريطانيا الذي ساهم في إبقاء ملايين العاملين في القطاع الخاص في وظائفهم خلال جائحة كوفيد، مع توقعات بارتفاع معدلات البطالة وتراجع مستويات المعيشة.

وأنفقت حكومة بوريس جونسون قرابة 70 مليار جنيه استرليني (96 مليار دولار) على دفع الجزء الأكبر من رواتب الموظفين الذين أجبروا على البقاء في منازلهم خلال تدابير الإغلاق التي فرضت لمكافحة الوباء، ما ساعد على إبقاء معدل البطالة الرسمي منخفضا نسبيا.