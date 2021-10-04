وزير المالية البريطاني: ليس لدي عصا سحرية لحل أزمة الوقود

يستغل أعضاء الحكومة المحافظون في بريطانيا، المؤتمر السنوي للحزب لإطلاق تصريحات حول الأوضاع في البلاد، خاصة مشكلة إمدادات الوقود وارتفاع أسعار الطاقة.

وبحسب مراسلة العربية، كارينا كامل، فإن بريطانيا لا تواجه مشكلة الغاز فقط بينما مشكلة ارتفاع تكلفة المعيشة أيضاً، وهو سؤال طرح على وزير المالية البريطاني، ورد بقوله إنه لا يمتلك عصا سحرية لحل مشكلة الوقود وكل هذه المشكلات، ولم يستبعد رفع الضريبة مرة ثانية.