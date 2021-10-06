ارتفاع أسعار النفط يثير المخاوف التضخمية حول العالم

أثار ارتفاع أسعار النفط مزيد من المخاوف التضخمية حول العالم، والذي من الممكن أن تؤثر سلبا على التعافي أو أي نمو اقتصادي متوقع.

وفي سياق متصل؛ تراجعت الأسهم الأوروبية بأكثر من 1%، اليوم الأربعاء، إذ كثف ارتفاع أسعار النفط المخاوف حيال ارتفاع التضخم، فيما تحول المستثمرون من أسهم التكنولوجيا عالية النمو إلى أسهم البنوك.

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مقابلة مع الزميلة كارينا كامل مراسلة العربية في لندن.